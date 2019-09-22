Чемпионат мира по борьбе вызвал у Мамиашвили ностальгию по СССР

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной борьбе, завершившийся в Нур-Султане, заставил президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили испытать чувство ностальгии по советским временам. Об этом Мамиашвили рассказал журналистам по окончании турнира.

Российские борцы завоевали на турнире девять золотых, пять серебряных, пять бронзовых наград, выиграв общекомандное первенство.

"Я много лет не был в Нур-Султане, и сейчас я как будто вернулся в то время, когда мы были единой, сплоченной страной, - рассказал Мамиашвили. - Я почувствовал ностальгию, когда болельщики Казахстана поддерживали всех спортсменов, которые представляли в прошлом республики Советского Союза. Спасибо казахам за их гостеприимство".

Чемпионат мира по борьбе проходил в Нур-Султане с 14 по 22 сентября, в турнире приняли участие 973 атлета из 105 стран мира.