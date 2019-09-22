Российские борцы выиграли общекомандный зачет чемпионата мира

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по борьбе одержала победу в общекомандном зачете чемпионата мира, который проходил в Нур-Султане.

Всего российские спортсмены завоевали 19 наград (девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых). Второе место в командном зачете заняли американские спортсмены (5-0-2), третье - представители Грузии (4-0-2).

Золотые медали в греко-римской борьбе сборной России принесли Абуязид Манцигов (до 72 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг). Серебряные медали в данном виде программы завоевали Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг) и Артем Сурков (до 67 кг).

В женской борьбе золотые медали завоевали Инна Тражукова (до 65 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебряную медаль сборной России принесла Любовь Овчарова (до 59 кг), бронзовые награды - Екатерина Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг).

В вольной борьбе победу одержали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебряную медаль завоевал Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), бронзовые награды принесли Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг).

На чемпионате мира разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Россияне завоевали девять путевок на Игры из 18: в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 кг, до 67 кг, до 97 кг, в женской - до 50 кг, в вольной - до 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг.

Прошлые заслуги

На чемпионате мира прошлого года, который прошел в Будапеште, российские спортсмены установили рекорд по числу побед на одном турнире, завоевав 10 золотых медалей. При этом в 2017 году россияне не смогли одержать ни одной победы, что стало антирекордом российской команды на чемпионатах мира.

Следующий чемпионат мира пройдет в Осло в 2021 году. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.