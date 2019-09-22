Карелин отметил зрелищность и организацию чемпионата мира по борьбе в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отметил высокий уровень организации, технологичность и зрелищность чемпионата мира по борьбе в Казахстане. Об этом он рассказал ТАСС по окончании соревнований.

Турнир прошел в Нур-Султане с 14 по 22 сентября, в соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов из 105 стран мира.

"Чемпионат отличился высокой технологичностью, прекрасной презентацией поединков, четкой организацией и зонированием, запоминающейся телевизионной картинкой , в которой отработаны были все нюансы, вплоть до цветовых", - отметил Карелин.

"Порадовала новая версия правил, при которой поединки в тяжелых весах заканчивались с двузначным счетом, а победы на туше и техническим преимуществом перестали быть исключением из правил, - подчеркнул Карелин. - С этим хотел бы поздравить Объединенный мир борьбы и лично [главу организации] Ненада Лаловича".

Карелин отметил атмосферу турнира: "Не могу не сказать об особенной атмосфере радушия и здоровой конкуренции, помноженной на удивительное гостеприимство хозяев чемпионата".