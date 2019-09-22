Горячкина осталась довольна своим результатом на этапе Гран-при FIDE

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Степан Бурлаков/. Российская шахматистка Александра Горячкина осталась довольна показанным результатом на первом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), но считает, что всегда есть к чему стремиться. Об этом шахматистка рассказала ТАСС.

По итогам этапа Гран-при в Сколково победу одержала Хампи Конеру из Индии. 20-летняя Горячкина поделила второе место китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, уступив победительнице 0,5 балла по итогам 11 партий.

"Я показала хороший результат, но всегда есть к чему стремиться, - сказала Горячкина. - Организация турнира понравилась. Игровой зал необычный, внутри было темно, горели прожекторы".

Горячкина досрочно выиграла турнир претенденток в 2019 году и сыграет с Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпионки мира по шахматам.

В серии Гран-при пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток 2021 года попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.