Сафонов: футболистам "Краснодара" не стыдно возвращаться домой после поражения от ЦСКА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" не испытывают чувство стыда после гостевого поражения в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского ЦСКА. Таким мнением с журналистами поделился вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

В воскресенье "Краснодар" уступил ЦСКА (2:3). После первого тайма гости проигрывали со счетом 0:3.

"Мы начали плохо, не так, как рассчитывали. Не смогли в полной мере показать то, к чему мы готовились перед этой игрой. Я рад, что во втором тайме команда проснулась, переломила ход матча, обидно, что немножко не хватило для третьего мяча. Положительный момент в том, что мы бились, нам не стыдно возвращаться обратно в Краснодар", - сказал Сафонов.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Краснодар" потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место с 20 очками. Обе команды в четверг потерпели разгромные поражения в Лиге Европы.