Победа на нервах. ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России

Крупные поражения в Лиге Европы не оставляли командам другого выбора, кроме как добиться победы в очной встрече и реабилитироваться перед своими болельщиками. В четверг ЦСКА крупно уступил на выезде болгарскому "Лудогорцу" (1:5), а "Краснодар" в гостях пропустил пять безответных мячей от швейцарского "Базеля".

В начале матча ЦСКА сразу завладел преимуществом, "Краснодар" пытался ловить соперника на контратаках. Первый опасный момент случился на девятой минуте. Сигурдссон принял мяч в районе 11-метровой отметки и, казалось, бил наверняка, но удар был заблокирован защитником Йоном Фьолусоном. Краснодарцы редко встречались с мячом, игроки пытались вытягивать на себя армейцев при помощи коротких передач у своей штрафной и быстрых длинных забросов на Ари, но результатов эти задумки не приносили благодаря слаженным действиям линии обороны ЦСКА.

Из-за дисквалификации против армейцев не сыграл полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена. Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев с первых минут оставил в запасе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, зато в старте вышел его коллега по амплуа Ари, который так и не получил шанса выйти на поле в игре с "Базелем". Первый матч в текущем сезоне провел бразильский полузащитник Кайо, а вот хавбек Руслан Камболов начинал игру на скамейке запасных.

С первых минут вышли защитник Звонимир Шарлия и полузащитник Арнор Сигурдссон, их участие в этой встрече до последнего оставалось под вопросом. Дебютную встречу в чемпионате России провел 17-летний защитник Вадим Карпов, который стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим на поле в матче РПЛ.

Помимо немалого количества травмированных футболистов, у ЦСКА в этой встрече из-за перебора желтых карточек не сыграли защитник Хёрдур Магнуссон и полузащитник Иван Обляков. Наставник армейцев Виктор Гончаренко на сей раз решил не проводить эксперименты и вернул в стартовый состав форварда Федора Чалова и полузащитника Ильзата Ахметова. В итоге Чалов стал автором забитого мяча, а Ахметов был признан лучшим игроком матча.

На 29-й минуте главный арбитр встречи Вячеслав Безбородов решил воспользоваться системой видеоассистента рефери (VAR), так как сомнения вызвал эпизод с ударом хорватского футболиста Николы Влашича в пределах штрафной. После просмотра видеоповтора судья указал на точку, так как мяч после удара армейского хавбека угодил в руку защитника "Краснодара". Влашич с 11-метровой отметки был точен.

ЦСКА почувствовал, что соперник начинает "ломаться", и продолжил натиск на ворота "Краснодара". Спустя восемь минут армейцы удвоили преимущество - Чалов точно и сильно пробил в дальний угол ворот с линии штрафной. Мяч форварда стал частью истории ЦСКА: гол стал 900-м для армейцев в матчах РПЛ и 500-м - на своем поле.

"Краснодар" не опускал голову и пытался реанимировать игру впереди, но трудно было сбить кураж подопечных Виктора Гончаренко. Доказательством стал третий гол, забитый на 41-й минуте, - вратарь Матвей Сафонов выручил команду после удара Константина Кучаева с близкого расстояния, но первым на добивании оказался Влашич, который и отправил мяч в сетку, оформив дубль. Первая половина встречи завершилась разгромной победой ЦСКА, после игры Влашич признался, что команда идеально провела первый тайм.

Камбэк был близок

Во втором тайме сценарий игры поменялся. Осознавая приближение второго крупного поражения подряд, Матвеев пошел ва-банк и усилил атаку - вместо полузащитника Дмитрия Скопинцева вышел Сулейманов, а нападающий Маркус Берг заменил хавбека Даниила Уткина. Замены оказались продуктивными и чуть не принесли "Краснодару" ничью в этой встрече. Гости стали двигаться быстрее и чаще переходить на половину поля соперника, игра впереди смотрелась целостнее и интереснее.

На 56-й минуте произошло событие, которого ждали многие болельщики "Краснодара", - первый гол за клуб забил Берг. При подаче углового нападающий своевременно откликнулся на скидку капитана команды Александра Мартыновича и без труда занес мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Армейцы толком не успели осознать, что произошло, как спустя четыре минуты Берг оформил дубль. Затяжная атака "Краснодара" закончилась подачей Вандерсона на шведского нападающего, который сыграл на опережении и затылком отправил мяч в ворота хозяев. Берг был близок к хет-трику, но Акинфеев сыграл надежно после плотного удара форварда.

Эмоции кипели не только на поле, но и на тренерской скамейке. Во время матча желтые карточки за слишком активную беседу с главным арбитром получили Матвеев и тренер "Краснодара" Мурат Мусаев. В концовке встречи "Краснодар" имел несколько хороших моментов, в частности, можно отметить опасный удар Берга на 89-й минуте. Уже в компенсированное ко второму тайму время Влашич и Чалов убежали в контратаку, выйдя на одного защитника, хорват отдал пас на форварда, но тот не сумел попасть в ближний угол.

Два разных тайма

После игры главный тренер армейцев Гончаренко отметил, что его команда провела два разных тайма в силу молодости состава. "Наверное, это произошло в силу молодости, всегда сложно выпускать на игру молодых футболистов. К тому же силы начали покидать, потому что и мы, и "Краснодар" достаточно много отдали сил в еврокубках, но у них более опытная команда, они лучше держали мяч во втором тайме. Мы же глубоко сели, что с "Краснодаром" делать нельзя", - сказал Гончаренко, отметив, что его подопечные проявили характер в концовке встречи.

С мнением наставника согласился и Сигурдссон, заявив, что команде хотелось показать характер после поражения от "Лудогорца". "Первый тайм мы провели идеально. Во второй половине встречи краснодарцы собрались и забили два мяча. Они нас прессинговали, но мы продержались до конца", - отметил в свою очередь Влашич.

Мусаев во время общения с журналистами эмоционально раскритиковал работу главного арбитра. "Все видели, что был пенальти на Берге, почему нельзя было посмотреть VAR? Игрокам ЦСКА не показывались желтые карточки, молчу про момент с нарушением Ахметова - нашему бы игроку показали красную карточку. Мы были первыми, кто выступал за VAR, так как хотелось справедливости", - сказал Мусаев.

Однако тренерский штаб "Краснодара" не стал складывать вины за поражение и с себя. "Первый тайм мы провалили, но сделали коррективы во втором, забили два мяча и, думаю, могли даже сравнять счет. Мы сделали две замены в начале второго тайма и они изменили ход встречи. Скорее всего, мы не угадали немного с стартовым составом, но вторым таймом в принципе довольны", - заявил Матвеев.

"Положительный момент в том, что мы бились, нам не стыдно возвращаться обратно в Краснодар", - сказал Сафонов. Мусаев заключил, что игра команды во второй половине встречи вселяет оптимизм. "Если будем также дальше играть, то у нас все будет хорошо", - отметил он.

Четвертая победа подряд подняла ЦСКА на второе место в турнирной таблице, армейцы имеют в активе 22 очка. "Краснодар" же потерпел первое поражение за последние девять матчей и расположился на четвертой строчке, набрав 20 очков. Следующие матчи команды проведут в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России - 25 сентября армейцы в гостях сыграют против владикавказской "Алании", а краснодарцы - против московского "Чертаново". В рамках 11-го тура чемпионата России ЦСКА 29 сентября в гостях проведет встречу против екатеринбургского "Урала", "Краснодар" в этот же день примет тульский "Арсенал".