Камельзон: Даниил Медведев показал высочайший профессионализм на St. Petersburg Open

Четвертая ракетка мира россиянин Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира в Санкт-Петербурге со счетом 6:3, 6:1.

"Мы волновались, что после большой нагрузки в Америке, он [Медведев] не сможет выступить на нашем турнире хорошо. Но Даня показал всем, что он уже крутой, профессиональный, сформированный теннисист. Он понимает, что если ты играешь турнир, то надо показать максимум на что способен, - сказал Камельзон. - Медведев в Петербурге проявил не только бойцовские качества, но и продемонстрировал профессионализм высочайший".

"Он необычайно приятный парень, его очень приятно наблюдать на корте, слушать его интервью после матчей. Я рад, что Россия приобрела еще одну гениальную личность небесного полета. И то, что он возглавляет нашу команду в Кубке Дэвиса - это большое счастье. Желаю ему и его команде счастья и больших побед", - добавил собеседник ТАСС.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Призовой фонд в этом году составил $1,18 млн.