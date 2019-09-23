Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 23 сентября. Россиянин Даниил Медведев, в воскресенье выигравший турнир в Санкт-Петербурге, сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга приводится на сайте ATP.
В финале St. Petersburg Open (призовой фонд - $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича со счетом 6:3, 6:1. Медведев одержал шестую победу на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он ранее выиграл турнир в Софии и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Действующим победителем является немец Александр Зверев.
Россиянин Карен Хачанов, выбывший на турнире в Петербурге в 1/8 финала, остался на девятой позиции. Андрей Рублев, которого Медведев победил в 1/4 финала, поднялся на две позиции и занимает 36-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 23 сентября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9865 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;
- 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5305;
- 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4415;
- 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4095;
- 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3420;
- 8 (8). Кей Нисикори (Япония) - 3330;
- 9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2810;
- 10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) - 2530...
- 36 (38). Андрей Рублев (Россия) - 1261.