Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 23 сентября. Россиянин Даниил Медведев, в воскресенье выигравший турнир в Санкт-Петербурге, сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга приводится на сайте ATP.

В финале St. Petersburg Open (призовой фонд - $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича со счетом 6:3, 6:1. Медведев одержал шестую победу на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он ранее выиграл турнир в Софии и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Действующим победителем является немец Александр Зверев.

Россиянин Карен Хачанов, выбывший на турнире в Петербурге в 1/8 финала, остался на девятой позиции. Андрей Рублев, которого Медведев победил в 1/4 финала, поднялся на две позиции и занимает 36-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 23 сентября: