Лалович: Красноярск и Уфа имеют возможности для успешного проведения ЧМ по борьбе

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские города Красноярск и Уфа имеют хорошие инфраструктурные и логистические возможности для успешного проведения взрослого и юниорского чемпионатов мира по борьбе. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович.

Решением UWW взрослый чемпионат мира по борьбе пройдет в Красноярске в 2022 году, юниорский - в 2021 году в Уфе.

"При выборе столицы чемпионатов мира UWW внимательно изучает инфраструктурные и логистические возможности - дворец спорта на четыре ковра и пространством для разминочного зала, гостиницы, международное авиасообщение и многое другое. Город должен быть готов принять порядка трех тысяч человек - столько аккредитаций было выдано сейчас в Нур-Султане (в воскресенье в столице Казахстана завершился чемпионат мира - прим. ТАСС). Требуемые инфраструктурные и логистические возможности у этих городов есть", - отметил Лалович.

Лалович напомнил, что в настоящий момент определены столицы почти всех крупнейших турниров 2020 - 2022 годов. Первый в новом олимпийском цикле чемпионат мира пройдет в Осло. Рим примет чемпионат Европы в 2020 году, польский Катовице - в 2021-м.