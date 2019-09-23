Поздняков: атлеты РФ рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций

ТАСС, 23 сентября. Российские спортсмены рискуют столкнуться с теми или иными санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым они никакого отношения не имеют. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, чьи слова приводит служба информации ОКР.

"Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная, - сказал Поздняков. - За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".

"Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам - право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем. Надеюсь, те наши коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы, и дадут убедительные ответы", - добавил глава ОКР.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года, оно было лишено статуса соответствия кодексу WADA в 2015 году. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.