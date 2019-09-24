{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Тренер "Торонто" Бэбкок: хоккеист Коршков провел отличный матч против "Монреаля"

В предсезонном матче между этими командами нападающий "Торонто" забросил две шайбы

ТАСС, 24 сентября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто" Майк Бэбкок считает, что российский нападающий команды Егор Коршков показал отличную игру в предсезонном матче на выезде против "Монреаля". Комментарий тренера приводит журналист канадского телеканала TSN Марк Мастерс в Twitter.

Встреча закончилась победой гостей со счетом 3:0, Коршков сделал дубль, забросив шайбы на 22-й и 49-й минутах. Также голом отметился форвард Даррен Арчибальд (26).

"Коршков провел отличную игру, - сказал Бэбкок. - Холл и Петан получили возможность проявить себя, чем они и воспользовались, мы ждем от них такой игры. Мы провели матчи против сильного соперника, пришлось приложить много усилий, благодаря чему мы достигли победы".

"Торонто" 1 мая подписал контракт новичка сроком на два года с Коршковым. Российский нападающий был выбран командой во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 31-м номером. В России форвард выступал в системе ярославского "Локомотива". На счету игрока три матча за сборную России в Еврохоккейтуре (2016 год).

В первом матче регулярного чемпионата нового сезона НХЛ "Торонто" сыграет на выезде с "Оттавой", встреча пройдет 2 октября.

Исполком УЕФА в Любляне
УЕФА запустил программу "Футбол в школах" на фестивале в Любляне
Новая программа пропагандирует футбол как социальный и образовательный инструмент
Читать полностью