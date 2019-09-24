Тренер "Торонто" Бэбкок: хоккеист Коршков провел отличный матч против "Монреаля"

Встреча закончилась победой гостей со счетом 3:0, Коршков сделал дубль , забросив шайбы на 22-й и 49-й минутах. Также голом отметился форвард Даррен Арчибальд (26).

ТАСС, 24 сентября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто" Майк Бэбкок считает, что российский нападающий команды Егор Коршков показал отличную игру в предсезонном матче на выезде против "Монреаля". Комментарий тренера приводит журналист канадского телеканала TSN Марк Мастерс в Twitter.

"Коршков провел отличную игру, - сказал Бэбкок. - Холл и Петан получили возможность проявить себя, чем они и воспользовались, мы ждем от них такой игры. Мы провели матчи против сильного соперника, пришлось приложить много усилий, благодаря чему мы достигли победы".

"Торонто" 1 мая подписал контракт новичка сроком на два года с Коршковым. Российский нападающий был выбран командой во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 31-м номером. В России форвард выступал в системе ярославского "Локомотива". На счету игрока три матча за сборную России в Еврохоккейтуре (2016 год).

В первом матче регулярного чемпионата нового сезона НХЛ "Торонто" сыграет на выезде с "Оттавой", встреча пройдет 2 октября.