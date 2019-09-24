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Кубок мира по регби

Международный совет регби признал ошибку судьи в пользу японцев в матче с россиянами на КМ

Найджел Оуэнс не наказал Джеймса Мура, выступающего за команду Японии, за нарушение правил на россиянине Василии Дорофееве
Арбитр Найджел Оуэнс AP Photo/Michel Euler
Описание
Арбитр Найджел Оуэнс
© AP Photo/Michel Euler

ТАСС, 24 сентября. Международный совет регби (World Rugby) признал ошибку арбитра матча открытия Кубка мира между командами Японии и России в пользу хозяев турнира. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на пресс-службу организации.

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Матч состоялся в пятницу в Токио, россияне уступили японцам со счетом 10:30. Главный арбитр встречи Найджел Оуэнс не наказал Джеймса Мура, выступающего за команду Японии, за нарушение правил на россиянине Василии Дорофееве.

Видеоассистент встречи не подсказал арбитру о нарушении. За этот фол Мур должен был как минимум получить желтую карточку, что означает 10-минутное удаление игрока.

После первого тура в группе А ирландцы и японцы набрали по пять очков, россияне и шотландцы не имеют в активе турнирных баллов. Команда Самоа еще не провела матчи на Кубке мира.

Во втором туре российская команда встречается с самоанцами, матч завершится позднее во вторник. Японцы сыграют с ирландцами 28 сентября.

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