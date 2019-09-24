Тренер сборной России Джонс отметил, что регбисты стали лучше понимать игру

Во вторник российские регбисты уступили сборной Самоа со счетом 9:34 и потерпели второе поражение подряд на старте Кубка мира. После первого тайма российская команда вела со счетом 6:5.

КУМАГАЯ /Япония/, 24 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России по регби стали демонстрировать более осознанную игру на Кубке мира в Японии. Такое мнение высказал журналистам после матча с командой Самоа главный тренер россиян Лин Джонс.

"Мы хорошо играли в первом тайме, - сказал Джонс. - Многие говорят, что мы проиграли из-за физической усталости, но дело в психологии. Было приятно, что нашу игру оценили болельщики после матча. Иногда получается играть хорошо, иногда плохо, сегодня провалили одну из ключевых зон, и все пропало".

"Наши регбисты стали понимать игру лучше, сегодня было много прессинга со стороны сборной Самоа, постоянно был контакт с ними. Самоанцы сегодня отлично играли, они показали хороший уровень. Но факт того, что мы могли победить в этом матче и первый тайм остался за нами, вселяет радость. В матче против Ирландии (3 октября - прим. ТАСС) будем стараться справляться с их атакой", - заключил Джонс.

Сборная Самоа набрала 5 очков (4 - за победу, 1 - бонусное) и лидирует в турнирной таблице группы А. Далее идут команды Ирландии (5), Японии (5), Шотландии (0) и России (0).