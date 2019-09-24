Российские регбисты уступили во втором матче Кубка мира подряд, проиграв команде Самоа

Матч завершился со счетом 34:9 в пользу самоанцев. После первого тайма россияне вели со счетом 6:5. Все девять очков сборной России принес Юрий Кушнарев, который забил два штрафных удара и один дроп-гол. У самоанской команды по 10 очков на счету Эда Фидоу и Алапати Леиуа (по две попытки), по пять набрали Рэй Ли-Ло и Афаесетити Амоса (по одной попытке), четыре очка набрал Туси Писи (две реализации).

КУМАГАЯ /Япония/, 24 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби потерпела второе поражение на Кубке мира, уступив команде Самоа в матче группового этапа турнира, который проходит в Японии. Встреча состоялась в Кумагае.

Сборная Самоа набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки) и догнала команды Японии и Ирландии в турнирной таблице группы А. Команды России и Шотландии набранных очков не имеют. Российская сборная потерпела второе поражение подряд на турнире, в первом матче россияне уступили японцам (10:30). Все команды кроме российской сборной провели по одному матчу, в следующей игре 3 октября россияне встретятся с командой Ирландии. Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Команда России во второй раз принимает участие в Кубке мира, в 2011 году россияне не сумели выйти из группы, потерпев поражения во всех матчах. Сборная Самоа дважды выходила в четвертьфинал мировых первенств (1991, 1995).

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Ход матча

Команды активно начали встречу, стартовый отрезок матча прошел в бескомпромиссной борьбе. Как и в предыдущей игре против сборной Японии (10:30), россияне агрессивно атаковали соперников первые 10 минут, после чего наступил спад. На 16-й минуте самоанцы вышли вперед. Леиуа получил передачу на правом краю поля, после чего занес мяч в зачетную зону, принеся своей команде пять очков.

Реализация сборной Самоа не удалась. В то же время россияне смогли перестроиться и перехватить инициативу. Уже через три минуты Кушнарев сократил отставание в счете, точно пробив со штрафного, а на 25-й минуте помог национальной команде выйти вперед, реализовав еще один штрафной удар - 6:5. К концовке первого тайма самоанцы перешли на грубую игру, из-за чего 10-минутные штрафы получили их игроки Ли-Ло и Моту Мату'У.

Второй тайм сборная Самоа начала с попытки - на 44-й минуте Амоса принес своей команде пять очков и лидерство в счете. Самоанцы имели шанс увеличить счет с помощью реализации, однако удар с точки пришелся мимо ворот. Через пять минут игрок российской сборной Кирилл Готовцев также получил 10-минутное удаление за захват соперника за шею. На 47-й минуте Кушнарев забил первый дроп-гол (попадание в ворота после удара ногой по мячу) для сборной России на турнире - 9:10.

У россиян появились шансы выйти вперед, однако уже через пару минут самоанцы совершили попытку. После ввода мяча из-за боковой линии Фидоу пробежал мимо игроков российской национальной команды и занес его в зачетную зону. Затем самоанцам удалась первая в матче реализация - точным ударом Писи принес своей команде два очка, упрочив тем самым лидерство. А еще через три минуты Фидоу занес еще одну попытку, после чего Писи "добавил" с реализации, и счет стал угрожающим - 9:24.

Снял почти все вопросы о победителе матча Ли-Ло, успешно проведший попытку на 62-й минуте. Сборная России пыталась исправить ситуацию, однако взломать грамотную оборону самоанцев так и не получилось. На 79-й минуте еще одной попыткой отметился Леиуа.