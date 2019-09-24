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Исполком УЕФА в Любляне

Мюнхен примет финал Лиги чемпионов по футболу в 2022 году, Лондон - в 2023-м

Матчи пройдут на "Альянц-Арене" и стадионе "Уэмбли"
Стадион "Альянц-Арена" в Мюнхене EPA/SVEN HOPPE
Описание
Стадион "Альянц-Арена" в Мюнхене
© EPA/SVEN HOPPE

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет в Мюнхене, сезона-2022/23 - в Лондоне. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции в Любляне, где прошел исполком УЕФА.

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В 2022 году финалисты Лиги чемпионов сыграют на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц-Арена", в 2023 году финал пройдет на стадионе "Уэмбли".

Мюнхен четыре раза принимал финал Лиги (Кубка) чемпионов: "Альянц-Арена" - в 2012 году, Олимпийский стадион - в 1979, 1993, 1997 годах.

В Лондоне решающий матч турнира проходил семь раз - в 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013 годах, все игры принимал "Уэмбли".

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