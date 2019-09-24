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Исполком УЕФА в Любляне

Сорокин: УЕФА подтвердил доверие России, отдав Петербургу финал Лиги чемпионов

Член исполкома УЕФА рассказал, что Петербург, Мюнхен и Лондон достаточно мирно распределили годы проведения финалов
Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
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Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что доверяет России, назначив Санкт-Петербург местом проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин.

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Исполком УЕФА во вторник выбрал Санкт-Петербург местом проведения финала Лиги чемпионов. В 2022 году финал примет немецкий Мюнхен, в 2023 году - Лондон.

"В этот раз состязание проходило без риска для УЕФА, потому что все рассматривавшиеся стадионы обладают огромным опытом, способны принять финал Лиги чемпионов. Так получилось, что какой-то неистовой борьбы за один и тот же год не было: немецкая сторона сразу определилась, что хочет провести финал в 2022 году. Поэтому все разложилось достаточно удачно, без какой-либо ненужной конкуренции", - сказал Сорокин.

"Видно, что футбольное европейское и мировое сообщество нам доверяет. Понятно, что у нас очень хороший, высокотехнологичный и набравший достаточно опыта стадион, который к 2021 году будет иметь редкий опыт проведения матчей и чемпионата мира, и чемпионата Европы, а также клубных соревнований", - добавил он.

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