Сорокин: исполком УЕФА не поднимал тему возможного отстранения РУСАДА

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании во вторник не обсуждал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировать рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин.

Во вторник Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году. По новому кодексу WADA, страна, антидопинговое агентство которой лишено соответствия, может лишиться права проведения международных соревнований.

"Этот вопрос на исполкоме вообще не обсуждался. Очень много новостей в плане столиц разных состязаний, было достаточно много важных решений, но ситуация с WADA и допингом не поднималась", - сказал Сорокин.

"Ни УЕФА, ни ФИФА претензий к российскому футболу не имеют, это уже было заявлено многократно. Наших футболистов беспрестанно тестировали, ничего выявлено не было. Поэтому я не вижу серьезных оснований по линии футбола", - добавил Сорокин.