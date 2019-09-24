{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Исполком УЕФА в Любляне

Сорокин: исполком УЕФА не поднимал тему возможного отстранения РУСАДА

На заседании во вторник не рассматривался вопрос возможных санкций со стороны WADA
Алексей Сорокин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Сорокин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании во вторник не обсуждал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировать рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин.

На эту тему
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года

Во вторник Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году. По новому кодексу WADA, страна, антидопинговое агентство которой лишено соответствия, может лишиться права проведения международных соревнований.

"Этот вопрос на исполкоме вообще не обсуждался. Очень много новостей в плане столиц разных состязаний, было достаточно много важных решений, но ситуация с WADA и допингом не поднималась", - сказал Сорокин.

"Ни УЕФА, ни ФИФА претензий к российскому футболу не имеют, это уже было заявлено многократно. Наших футболистов беспрестанно тестировали, ничего выявлено не было. Поэтому я не вижу серьезных оснований по линии футбола", - добавил Сорокин.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичИсполком УЕФА в Любляне
КХЛ
Ганзл: "Спартаку" не хватает стабильности в игре на старте сезона КХЛ
Нападающий красно-белых отметил, что команда во многих матчах играла хорошо, но не доводила их до победы
Читать полностью