"Автомобилист" проиграл "Витязю" в КХЛ в первом матче Дацюка

ТАСС, 24 сентября. Подольский "Витязь" в овертайме одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбу на 63-й минуте забросил Артем Швец-Роговой. Эта победа стала для "Витязя" восьмой подряд, что является повторением клубного рекорда в КХЛ.
Первый матч в составе "Автомобилиста" провел нападающий Павел Дацюк. Он стал самым возрастным игроком екатеринбургской команды в КХЛ, форвард появился на льду в возрасте 41 год 66 дней. В списке самых возрастных игроков в истории лиги он занимает девятое место, первым в данном списке идет Вячеслав Фетисов (51 год 235 дней), который в 2009 году вышел на лед в составе ЦСКА в матче против санкт-петербургского СКА.
В турнирной таблице Западной конференции "Витязь" занимает первое место, набрав 18 очков", "Автомобилист" на Востоке также идет первым с 17 очками.
В следующем матче "Витязь" 28 сентября примет магнитогорский "Металлург", "Автомобилист" 26 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком".
Ранее во вторник хабаровский "Амур" одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ, обыграв дома владивостокский "Адмирал" (3:2), а нижегородское "Торпедо" также на своем льду в овертайме переиграло минское "Динамо" (4:3).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|10
|6
|1
|2
|0
|0
|1
|30-15
|18
|2
|СКА
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|23-23
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|27-13
|15
|4
|Торпедо
|11
|4
|3
|0
|0
|0
|4
|34-29
|14
|5
|Динамо Мск
|9
|4
|1
|0
|1
|0
|3
|22-23
|11
|6
|Сочи
|9
|4
|0
|0
|1
|1
|3
|21-24
|10
|7
|Динамо Мн
|9
|3
|1
|0
|0
|1
|4
|27-25
|9
|8
|Спартак
|11
|3
|0
|0
|0
|3
|5
|28-30
|9
|9
|Йокерит
|8
|3
|0
|0
|0
|1
|4
|25-26
|7
|10
|Северсталь
|10
|2
|0
|1
|0
|1
|6
|25-31
|7
|11
|Локомотив
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|20-26
|6
|12
|Динамо Р
|9
|1
|2
|0
|0
|0
|6
|16-33
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|10
|4
|3
|1
|0
|1
|1
|31-22
|17
|2
|Салават Юлаев
|9
|6
|0
|0
|1
|0
|2
|22-18
|13
|3
|Авангард
|9
|5
|1
|0
|0
|1
|2
|26-21
|13
|4
|Ак Барс
|8
|6
|0
|0
|0
|0
|2
|27-18
|12
|5
|Сибирь
|9
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|22-19
|12
|6
|Трактор
|11
|3
|2
|0
|0
|1
|5
|19-21
|11
|7
|Барыс
|8
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|15-12
|10
|8
|Нефтехимик
|10
|4
|0
|0
|0
|1
|5
|21-23
|9
|9
|Адмирал
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|16-22
|8
|10
|Куньлунь
|9
|2
|0
|1
|0
|1
|5
|18-24
|7
|11
|Металлург Мг
|9
|2
|0
|0
|1
|0
|6
|15-23
|5
|12
|Амур
|10
|1
|0
|0
|0
|3
|6
|15-24
|5