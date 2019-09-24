"Автомобилист" проиграл "Витязю" в КХЛ в первом матче Дацюка

ТАСС, 24 сентября. Подольский "Витязь" в овертайме одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на 63-й минуте забросил Артем Швец-Роговой. Эта победа стала для "Витязя" восьмой подряд, что является повторением клубного рекорда в КХЛ.

Первый матч в составе "Автомобилиста" провел нападающий Павел Дацюк. Он стал самым возрастным игроком екатеринбургской команды в КХЛ, форвард появился на льду в возрасте 41 год 66 дней. В списке самых возрастных игроков в истории лиги он занимает девятое место, первым в данном списке идет Вячеслав Фетисов (51 год 235 дней), который в 2009 году вышел на лед в составе ЦСКА в матче против санкт-петербургского СКА.

В турнирной таблице Западной конференции "Витязь" занимает первое место, набрав 18 очков", "Автомобилист" на Востоке также идет первым с 17 очками.

В следующем матче "Витязь" 28 сентября примет магнитогорский "Металлург", "Автомобилист" 26 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком".

Ранее во вторник хабаровский "Амур" одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ, обыграв дома владивостокский "Адмирал" (3:2), а нижегородское "Торпедо" также на своем льду в овертайме переиграло минское "Динамо" (4:3).