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КХЛ

"Автомобилист" проиграл "Витязю" в КХЛ в первом матче Дацюка

41-летний форвард стал самым возрастным игроком екатеринбургской команды в КХЛ
Павел Дацюк Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Павел Дацюк
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Подольский "Витязь" в овертайме одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбу на 63-й минуте забросил Артем Швец-Роговой. Эта победа стала для "Витязя" восьмой подряд, что является повторением клубного рекорда в КХЛ.

Первый матч в составе "Автомобилиста" провел нападающий Павел Дацюк. Он стал самым возрастным игроком екатеринбургской команды в КХЛ, форвард появился на льду в возрасте 41 год 66 дней. В списке самых возрастных игроков в истории лиги он занимает девятое место, первым в данном списке идет Вячеслав Фетисов (51 год 235 дней), который в 2009 году вышел на лед в составе ЦСКА в матче против санкт-петербургского СКА.

В турнирной таблице Западной конференции "Витязь" занимает первое место, набрав 18 очков", "Автомобилист" на Востоке также идет первым с 17 очками.

В следующем матче "Витязь" 28 сентября примет магнитогорский "Металлург", "Автомобилист" 26 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком".

Ранее во вторник хабаровский "Амур" одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ, обыграв дома владивостокский "Адмирал" (3:2), а нижегородское "Торпедо" также на своем льду в овертайме переиграло минское "Динамо" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь1061200130-1518
2СКА1051010323-2313
3ЦСКА951101127-1315
4Торпедо1143000434-2914
5Динамо Мск941010322-2311
6Сочи940011321-2410
7Динамо Мн931001427-259
8Спартак1130003528-309
9Йокерит830001425-267
10Северсталь1020101625-317
11Локомотив830000520-266
12Динамо Р912000616-336
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист1043101131-2217
2Салават Юлаев960010222-1813
3Авангард951001226-2113
4Ак Барс860000227-1812
5Сибирь920011222-1912
6Трактор1132001519-2111
7Барыс850000315-1210
8Нефтехимик1040001521-239
9Адмирал931000516-228
10Куньлунь920101518-247
11Металлург Мг920010615-235
12Амур1010003615-245

 

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