Боломбой: ЦСКА оказался готов к игре с "Промитеасом" в Кубке Гомельского

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА были готовы к первому матчу Кубка Александра Гомельского и постарались выполнить тренерский план на игру. Такое мнение журналистам во вторник высказал центровой команды Джоэл Боломбой.

Московский ЦСКА со счетом 77:57 обыграл греческий "Промитеас" в матче Кубка Александра Гомельского. Самым результативным в составе ЦСКА стал Боломбой, набравший 14 очков. У "Промитеаса" наибольшее число очков на счету Гиоргиоса Богриса (10).

"Получилась хорошая игра, мы были к ней готовы. У нас был план, который нам предложил тренерский штаб и главный тренер, мы старались его выполнить. Будем готовиться к завтрашней игре", - сказал Боломбой.

ЦСКА в следующем матче встретится с греческим "Олимпиакосом" в среду, в этом матче определится обладатель Кубка Гомельского нынешнего года. "Промитеас" в тот же день сыграет с казанским УНИКСом в матче за третье место.