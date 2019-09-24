Знарок: "Спартак" проиграл "Салавату Юлаеву" из-за индивидуальных ошибок хоккеистов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за индивидуальных ошибок игроков. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

Встреча прошла во вторник в Москве и завершилась победой "Салавата Юлаева" со счетом 4:2. Команда из Уфы сумела отыграться, проигрывая по ходу матча 0:2.

"Провели два неплохих периода, при счете 2:0 были очень хорошие моменты, которые нужно было решать. В третьем периоде сделали индивидуальные ошибки и проиграли матч. Сил было нормально, команда готова физически, подвели индивидуальные ошибки, нужно играть просто правильно, не надо бежать и забивать, нужно сыграть тактически грамотно", - отметил Знарок.

Главный тренер "Спартака" также сообщил, что в следующем матче с "Автомобилистом", который состоится 26 сентября, ворота команды будет защищать Юлиус Гудачек. Чешский голкипер в нынешнем сезоне не провел ни одной встречи из-за травмы.

"На (вратаря) Павла Хомченко выпала большая нагрузка, у нас два вратаря сломались (Гудачек и Никита Беспалов). Следующую игру будет играть Гудачек. Хотели уже сегодня поменять после третьей пропущенной шайбы, но тренер по вратарям сказал - нет", - пояснил Знарок.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает восьмое место, набрав 9 очков. "Салават Юлаев" идет на втором месте Восточной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче "Спартак" дома сыграет против "Автомобилиста" 26 сентября. В тот же день "Салават Юлаев" на выезде сыграет против санкт-петербургского СКА.