Ганзл: "Спартаку" не хватает стабильности в игре на старте сезона КХЛ

"Тяжелый старт сезона для нас, мы во многих матчах играли хорошо, но не доводили их до победы. Много игр проиграли в овертайме. В некоторых матчах мы не играли хорошо. Мы играем одну игру хорошо, потом одну плохо, нужно играть стабильнее, нам этого пока не хватает", - отметил Ганзл.

Ганзл последние матчи проводит в тройке с Александром Хохлачевым и Артемом Федоровым. "Тяжело, когда игроки по звену меняются, но в последних двух матчах я играл с одними и теми же партнерами, и мы почувствовали химию. Думаю, дальше тоже будем играть в таком сочетании", - сказал Ганзл.

Во вторник "Спартак" на своем льду уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:4, Ганзл стал автором первой заброшенной в матче шайбы. "Нам нужно было продолжать играть в тот хоккей, в который играли в первой половине матча, строго в обороне. Неправильно откатываться назад и смотреть, что сделает "Салават", нужно было сыграть проще в третьем периоде. У нас было много моментов в первой половине игры, чтобы забросить больше двух шайб, жаль, что не смогли этого сделать", - резюмировал чешский хоккеист.

В следующем матче 26 сентября "Спартак" примет екатеринбургский "Автомобилист".