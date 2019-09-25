Без вариантов. Россия попрощалась с представительством в IAAF

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) избрал новый руководящий состав, в котором не будет представителя от России. Не позволила дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая на этом же конгрессе была одобрена большинством национальных федераций.

Пост президента IAAF сохранил британец Себастьян Коу, который был переизбран на второй четырехлетний срок. Конкурентов у него не было. Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом президент национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка на этот раз не стал бороться с Коу за пост президента, как это было четыре года назад. Он заявился только на пост вице-президента IAAF, который в итоге благополучно сохранил. Единственное, он перестал быть первым вице-президентом организации, который выбирается из числа вице-президентов. Всего их четыре, и на этот раз главной была избрана колумбийка Симена Рестрепо. Призер Игр в Барселоне стала первой женщиной на посту вице-президента IAAF. Ее коллегами стали принц Саудовской Аравии Наваф ибн Мохаммед Аль Сауд и глава Ассоциации легкой атлетики Океании Джоффри Гарднер. Регресс Конгресс IAAF будет заседать 25 и 26 сентября в Дохе, свою работу он завершит за день до старта чемпионата мира по легкой атлетике. А начался он с российского вопроса. Делегаты должны были дать оценку решению продлить отстранение ВФЛА, которое было принято советом IAAF 23 сентября.

Перед голосованием с речью выступил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Он рассказал коллегам из других национальных федераций о прогрессе, которого добилась организация за последние три года, и обозначил проблемы, с которыми столкнулась российская легкая атлетика в связи с дисквалификацией. "Я бы хотел проинформировать вас и о другой негативной стороне столь длительного коллективного наказания. В дальнейшем это необходимо учитывать при применении подобных санкций к другим федерациям. Мы все здесь понимаем, что коллективные санкции ударили не только по виновникам нарушений, они привели к регрессу всей российской легкой атлетики", - сказал Шляхтин. В частности, российская легкая атлетика за четыре года санкций потеряла 17 тыс. молодых спортсменов и около тысячи тренеров, при этом федерации по причине слабой финансовой поддержки трудно выполнять свои обязательства. В итоге с решением продлить отстранение не согласились 30 национальных федераций, что на девять больше, чем два года назад, когда конгресс проходил в Лондоне. Аргументы рабочей группы Подавляющее большинство все же поддержало совет IAAF и доводы рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Ее глава норвежец Руне Андерсен еще раз представил факты, которые не позволяют его группе вынести рекомендацию вернуть ВЛФА членство в международной федерации.

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Была названа и новая проблема - возникшие у Всемирного антидопингового агентства (WADA) подозрения, что база данных московской лаборатории была изменена, пока была опечатана в связи с федеральным расследованием. Это не позволяет IAAF оперативно завершить проверку полученных данных и создает ситуацию, при которой Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь лишено соответствия международному кодексу. В таком случае под сомнение будет поставлено участие в международных соревнованиях не только легкоатлетов, но и всех российских спортсменов, в том числе на предстоящих Играх в Токио. Кроме того, Андерсен обратил внимание на то, что в России все еще встречаются случаи, когда спортсмены или региональные федерации продолжают сотрудничать с дисквалифицированными тренерами, и на продолжающееся расследование дела Данила Лысенко. Серебряному призеру чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту грозит серьезное наказание за подделку документов, которые он представил в качестве объяснения пропуска трех подряд допинг-тестов. Усугубляет ситуацию тот факт, что к подлогу может быть причастно руководство ВФЛА. Как долго еще будет продолжаться история с отстранением ВФЛА, сейчас предсказать сложно. Следующее заседание совета IAAF пройдет в ноябре. Через два месяца будет уже четыре года, как российская легкая атлетика находится под санкциями. Было бы символично восстановить ее в ноябре, однако теперь многое зависит не только от IAAF, но и от WADA, которое в начале ноября должно будет получить нового президента - министра спорта Польши Витольда Баньку. Пока же приходится констатировать, что следующие четыре года российских представителей в IAAF не будет, ВФЛА по причине дисквалификации просто не имела права заявить их на выборы. Четыре года назад в совет IAAF - второй после конгресса руководящий орган ассоциации - был избран Михаил Бутов, в технический комитет IAAF от России тогда вошла Елена Орлова, в женский комитет - Татьяна Лебедева. "Разумное решение" Несмотря на трудности, Шляхтин сдаваться не намерен. "Когда я был легкоатлетом, то моя дисциплина предполагала хорошую выносливость. Думаю, в этом моя фишка. Если бы я был спринтером, то уже сошел бы с дистанции", - сказал он.