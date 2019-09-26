Руководитель "Торо Россо" рад, что Квят останется в команде в следующем сезоне "Формулы-1"

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководитель "Торо Россо" Франц Тост рад тому, что российский пилот Даниил Квят продолжит выступать за команду в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Квят не рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде ("Ред Булл") в следующем сезоне и продолжит выступать за младший коллектив концерна ("Торо Россо").

"В следующем сезоне он продолжит выступать за "Торо Россо". Это решение "Ред Булл", но я рад, что он будет с нами, - сказал Тост. - У нас уже сложились хорошие рабочие отношения, он быстрый, мы верим в Даниила. Уверен, он принесет нам большую пользу, я оптимистично смотрю на его будущее".

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". В 2015 году он был переведен в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был отправлен обратно в "Торо Россо". В 2017 году, не дожидаясь окончания сезона, "Ред Булл" исключил Квята из своей программы, разорвав с ним контракт. В 2018 году россиянин выполнял роль пилота по развитию "Феррари" и ближе к концу сезона получил приглашение от команды "Ред Булл" выступить в составе "Торо Россо" в 2019 году.