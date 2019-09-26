РФС рассматривает ситуацию с фанатами "Спартака" на матче Кубка России в Набережных Челнах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обратился к "Камазу" по поводу размещения болельщиков "Спартака" на стадионе в Набережных Челнах во время матча 1/16 финала Олимп - Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Спартак" в среду обыграл "Камаз" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. В составе победителей дублем отметился Эсекьель Понсе, у проигравших единственный гол на счету Давида Караева. Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ.

"Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча "Камаза" и у представителей службы безопасности "Спартака", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

В 1/8 финала "Спартак" сыграет с "Ростовом", который переиграл в гостях саранскую "Мордовию" со счетом 2:0. Матчи этой стадии турнира пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля определится с помощью жребия.