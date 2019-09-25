"Спартак" обыграл "Камаз" в 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 25 сентября. Московский "Спартак" одержал победу над "Камазом" из Набережных Челнов со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу.

В составе победителей дублем отметился Эсекьель Понсе (22-я, 76-я минуты), у проигравших отличился Давид Караев (25, с пенальти).

"Спартак" одержал первую победу с 25 августа, тогда красно-белые в чемпионате России в гостях обыграли самарские "Крылья Советов" (2:1). После этого последовали три поражения в первенстве страны от "Зенита" (0:1), "Урала" (1:2), "Уфы" (0:1) и проигрыш португальской "Браге" (1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, причем три поражения "Спартак" потерпел на своем поле.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав в 10 матчах 14 очков. "Камаз" лидирует в зоне "Урал-Приволжье" Олимп - Профессиональной футбольной лиги, имея в активе 28 очков после 11 туров.

В 1/8 финала "Спартак" сыграет с "Ростовом", который переиграл в гостях саранскую "Мордовию" - 2:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между "Спартаком" и "Ростовом" определится с помощью жребия.