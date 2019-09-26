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Бокс

Участник инцидента на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге принес извинения

Федерация бокса России провела проверку по фактам произошедшего в отеле в Екатеринбурге

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Участник инцидента в Екатеринбурге во время чемпионата мира Владимир Носовец принес извинения за свое поведение. Об этом Носовец заявил в обращении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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Как ранее сообщал ТАСС, в отеле в Екатеринбурге во время чемпионата мира произошло выяснение отношений между находившимися в нетрезвом состоянии гостями турнира. Федерация бокса России провела проверку по фактам произошедшего и приняла решение о наказании участников инцидента трудовыми работами.

"Уважаемые любители бокса. Я приношу свои извинения за некорректное поведение в отеле в городе Екатеринбурге. Я готов понести дисциплинарное наказание, мое личное поведение никак не должно сказываться на имидже Федерации бокса России и всего боксерского сообщества", - сказал Носовец.

Носовец является представителем Федерации бокса Республики Татарстан.

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