Участник инцидента на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге принес извинения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Участник инцидента в Екатеринбурге во время чемпионата мира Владимир Носовец принес извинения за свое поведение. Об этом Носовец заявил в обращении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, в отеле в Екатеринбурге во время чемпионата мира произошло выяснение отношений между находившимися в нетрезвом состоянии гостями турнира. Федерация бокса России провела проверку по фактам произошедшего и приняла решение о наказании участников инцидента трудовыми работами.

"Уважаемые любители бокса. Я приношу свои извинения за некорректное поведение в отеле в городе Екатеринбурге. Я готов понести дисциплинарное наказание, мое личное поведение никак не должно сказываться на имидже Федерации бокса России и всего боксерского сообщества", - сказал Носовец.

Носовец является представителем Федерации бокса Республики Татарстан.