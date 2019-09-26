МВД: матч Кубка России между "Камазом" и "Спартаком" в Татарстане прошел без нарушений

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Матч Олимп - Кубка России по футболу в Набережных Челнах между местным "Камазом" и московским "Спартаком" прошел без нарушений. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

ФК "Спартак" был уведомлен о порядке размещения болельщиков на стадионе "Камаза"

"Спартак" 25 сентября обыграл "Камаз" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну.

"Футбольный матч "Камаз" - "Спартак" прошел без нарушений. Общественный порядок во время подготовки и проведения матча обеспечивали сотрудники полиции, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и контролеры-распорядители", - говорится в сообщении.

В ходе матча на челнинском стадионе присутствовало 5980 зрителей, из них 1200 - болельщики "Спартака". Также в двух специально организованных фан-зонах присутствовало 700 зрителей, в том числе 50 болельщиков команды гостей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в пресс-службе МВД по республике, было выявлено два факта нарушения общественного порядка: один болельщик хотел пройти на матч пьяным, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены, говорится в сообщении.