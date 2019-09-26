Фанаты под замком. Адекватность мер безопасности на матче "Камаз" - "Спартак" разберет РФС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в среду в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу в Набережных Челнах обыграл местный "Камаз" со счетом 2:1 . Однако дискуссию вызвали не результат и качество игры, а условия пребывания болельщиков на стадионе.

Проведение матча в Набережных Челнах изначально было под вопросом из-за сомнений в том, что местные правоохранительные органы смогут обеспечить безопасность в условиях приезда большого количества фанатов из Москвы. Позднее было подтверждено, что город справится с таким масштабным событием, билеты на которое разлетелись буквально за пару дней. На стадионе команды из третьей по силе российской лиги присутствовали 5980 зрителей, игра прошла при повышенных мерах безопасности и, по информации МВД по Татарстану, без нарушений.

После матча в социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков "Спартака" запускают в сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ. Кадры вызвали резонанс в футбольном сообществе, встал вопрос - насколько такие меры соответствовали элементарным нормам безопасности?

Первым на ситуацию отреагировал Российский футбольный союз (РФС), чья пресс-служба сообщила о начале проверки по данному эпизоду. Позднее было уточнено, что РФС считает недопустимыми подобные меры. "Этот случай будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), надеемся, что ФК "Камаз" и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано", - заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Меры безопасности были согласованы клубами

Условия обеспечения безопасности на матче и порядок размещения зрителей были согласованы обоими клубами на совещании в преддверии игры. "Порядок входа и выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D - все четыре выхода расположены со стороны поля", - отметили в пресс-службе "Спартака".