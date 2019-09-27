Около 6 тыс. человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время ЧЕ-2020

В период с 6 июня по 12 сентября было отправлено 5730 заявок, 88% из них подали жители Российской Федерации, еще 12% заявок пришли от желающих из 69 стран. Возраст около 70% кандидатов составляет от 18 до 24 лет, самому возрастному желающему 81 год.

ТАСС, 27 сентября. Почти 6 тыс. человек прислали заявки на участие в чемпионате Европы 2020 года по футболу в качестве волонтеров на матчах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

"Количество поданных заявок превзошло наши ожидания, пришлось даже завершить прием раньше намеченного срока, чтобы успеть провести собеседования со всеми желающими, - отметил генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. - Причины такого ажиотажа понятны: многие кандидаты были волонтерами на прошлогоднем чемпионате мира, хотят вновь испытать незабываемые эмоции и окунуться в атмосферу большого футбольного праздника. А у тех, кто волонтером на ЧМ-2018 не был, есть шанс стать причастным к уникальному турниру, который впервые в истории пройдет в 12 городах Европы".

По итогам собеседований около 1000 человек будут выбраны волонтерами. Окончательный список будет сформирован в январе 2020 года, после чего они пройдут общее и функциональное обучение.

Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.