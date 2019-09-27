Около 6 тыс. человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время ЧЕ-2020

ТАСС, 27 сентября. Почти 6 тыс. человек прислали заявки на участие в чемпионате Европы 2020 года по футболу в качестве волонтеров на матчах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
В период с 6 июня по 12 сентября было отправлено 5730 заявок, 88% из них подали жители Российской Федерации, еще 12% заявок пришли от желающих из 69 стран. Возраст около 70% кандидатов составляет от 18 до 24 лет, самому возрастному желающему 81 год.
"Количество поданных заявок превзошло наши ожидания, пришлось даже завершить прием раньше намеченного срока, чтобы успеть провести собеседования со всеми желающими, - отметил генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. - Причины такого ажиотажа понятны: многие кандидаты были волонтерами на прошлогоднем чемпионате мира, хотят вновь испытать незабываемые эмоции и окунуться в атмосферу большого футбольного праздника. А у тех, кто волонтером на ЧМ-2018 не был, есть шанс стать причастным к уникальному турниру, который впервые в истории пройдет в 12 городах Европы".
По итогам собеседований около 1000 человек будут выбраны волонтерами. Окончательный список будет сформирован в январе 2020 года, после чего они пройдут общее и функциональное обучение.
Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.