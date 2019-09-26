Правительство намерено ограничить цены на гостиницы в Петербурге на ЧЕ-2020

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года. Соответствующий проект размещен в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом устанавливаются максимальные цены на различные категории номеров в гостиницах и хостелах разного класса. Цена самого дешевого койко-места хостела категории "без звезд" может быть ограничена на уровне 1 тыс. руб. в сутки, а цена самого дорогого номера высшей категории в пятизвездочный гостинице - на уровне 525 тыс. руб. Стандартные номера одноместного (двухместного) размещения в трехзвездочных гостиницах будут стоить, в случае одобрения постановления правительства, не более 15 тыс. руб. за сутки.

Как отмечает в пояснительной записке Минэкономразвития, подготовивший документ, проект разработан во исполнение правительственной и федерального закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты".

Согласно закону, в период проведения ЧЕ-2020 правительство может осуществлять государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в городе федерального значения Санкт-Петербурге. При установлении стоимости гостиниц учитываются положения правительственных гарантий, предоставленных кабмином в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Проект направлен на предотвращение спекулятивного роста цен на гостиничные услуги. При его разработке учитывалась практика Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

Гарантия, подписанная председателем правительства РФ, устанавливает, что в период проведения UEFA Евро 2020 стоимость стандартного номера в гостинице категории "пять звезд" не должна превышать €400, в гостинице категории "четыре звезды" - €300, ‎а в гостинице "три звезды" - €200. Для расчета стоимости гостиничного обслуживания в рублях использовался прогнозный курс валют на 2020 год, отраженный в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренный на заседании правительства 19 сентября.