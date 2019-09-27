Российские волейболистки потерпели второе поражение на Кубке мира, уступив команде США

В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Кении (3-0), представительницы Доминиканской Республики переиграли аргентинок (3-0), бразильянки - волейболисток Камеруна (3-0), китаянки - сборную Нидерландов (3-1). Позднее в пятницу завершится матч между командами Японии и Сербии.

ТАСС, 27 сентября. Женская сборная России по волейболу уступила команде США в матче Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-2 (24:26, 25:22, 25:22, 17:25, 15:8) в пользу американок.

Россиянки потерпели второе поражение на турнире. После девяти проведенных матчей россиянки занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Лидируют китаянки (26), вторыми идут американки (22).

В десятом туре россиянки встретятся с командой Кении, встреча пройдет в субботу.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея.