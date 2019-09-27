Сборная России завоевала одну медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде

ТАСС, 27 сентября. Мужская и женская сборные России по тяжелой атлетике завоевали в сумме одну награду на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который завершился в Паттайе.

Каширина завоевала первую для России медаль на ЧМ по тяжелой атлетике, выиграв серебро

В пятницу россиянка Татьяна Каширина стала второй в весовой категории свыше 87 кг. Сборная России стала 12-й в медальном зачете, победила сборная Китая, которая завоевала 10 золотых, пять серебряных и три бронзовые награды, вторая - сборная КНДР (2-4-3), третья - команда Армении (2-1-1). Сборную России на чемпионате представляли 16 спортсменов.

На чемпионате мира 2018 года россияне завоевали две золотые медали (Артем Окулов в весе до 89 кг и Каширина в той же весовой категории), заняв четвертое место в общем зачете.

Также в пятницу грузин Лаша Талахадзе победил в весовой категории свыше 109 кг, обновив три мировых рекорда. Он набрал в сумме 484 кг (220 кг в рывке и 264 кг в толчке, все три результата стали мировыми рекордами). Второе место занял армянин Гор Минасян - 460 кг (212+248), третье - его соотечественник Рубен Алексанян - 437 кг (192+245). Россиянин Антоний Савчук показал результат 409 кг (183+226) и занял 14-е место.

Талахадзе стал четырехкратным чемпионом мира. Также он является олимпийским чемпионом 2016 года, четырехкратным чемпионом Европы.