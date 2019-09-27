Мотор на болиде Квята не получил повреждений во время практики Гран-при России

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Мотор на машине российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниила Квята не получил повреждений в первой практике Гран-при России. Об этом сообщает пресс-служба "Хонды", чьи моторы использует "Торо Россо".

Квят в первой практике Гран-при России смог проехать только пять кругов из-за потери мощности в моторе.

"Мы провели расследование. Мотор Квята не получил повреждений. Он будет использовать этот же мотор и во второй тренировке", - сказано в сообщении пресс-службы.

Вторая практика Гран-при России начнется в 15:00 мск.