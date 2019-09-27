Бузато удовлетворен качеством игры в матче Кубка мира по волейболу с командой США

В пятницу российские волейболистки потерпели второе поражение на Кубке мира, уступив американкам со счетом 2-3. После девяти проведенных матчей россиянки занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Лидируют китаянки (26), вторыми идут американки (22).

"У меня сложилось очень хорошее впечатление [об игре]. У меня позитивные ощущения, потому что мы играли как единая команда против лучших игроков в мире. Я могу быть удовлетворен качеством показанной нами игры. Теперь нам нужно проанализировать причины поражения и понять, почему мы уступили", - сказал Бузато.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре победы.