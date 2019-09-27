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Летние олимпийские виды спорта

Бузато удовлетворен качеством игры в матче Кубка мира по волейболу с командой США

Россиянки уступили американкам со счетом 2-3

ТАСС, 27 сентября. Главный тренер сборной России Серджио Бузато считает, что российские волейболистки показали хорошую игру в матче Кубка мира с командой США. Комментарий Бузато приводит пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

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Российские волейболистки потерпели второе поражение на Кубке мира, уступив команде США

В пятницу российские волейболистки потерпели второе поражение на Кубке мира, уступив американкам со счетом 2-3. После девяти проведенных матчей россиянки занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Лидируют китаянки (26), вторыми идут американки (22).

"У меня сложилось очень хорошее впечатление [об игре]. У меня позитивные ощущения, потому что мы играли как единая команда против лучших игроков в мире. Я могу быть удовлетворен качеством показанной нами игры. Теперь нам нужно проанализировать причины поражения и понять, почему мы уступили", - сказал Бузато.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре победы.

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