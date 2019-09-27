Удовлетворительный результат. Российские штангисты увезли одну медаль с чемпионата мира

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Паттайе (Таиланд) завершился в пятницу. Сборная России выступила на турнире без блеска, завоевав на нем лишь одну медаль.

В мужском турнире сборную России представляли Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (оба - до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба - до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг). Женская команда в Паттайе была представлена семью спортсменками. На турнире выступили Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг), Екатерина Катина (до 81 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг).

Еще до старта чемпионата мира было понятно, что медальные перспективы российской сборной весьма сомнительны. Особенно - у мужской команды. В августе нынешнего года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила 13 российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской лаборатории. В их числе оказались Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов, Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко и Тима Туриева.

"Сборная России выступила на чемпионате мира в Паттайе в отсутствие наших сильнейших спортсменов мужской и женской команд, - отметил в своем заявлении для ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. - Самым большим ударом было известие, прилетевшее из прошлого, оно связано с выявлением возможных нарушений антидопинговых правил в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. В связи с этим возникает много вопросов, на которые придется ответить руководству ушедшей в отставку федерации. Это оказалось самым сильным ударом, не позволившим выехать нашей команде в Таиланд в полном составе, к сожалению, из-за травм не смогли принять участие чемпион мира прошлого года Артем Окулов и обладательница бронзовой медали прошлогоднего первенства Анастасия Романова".

Особенно чувствительной оказалась потеря лидеров - Албегова, Беджаняна, Климонова и Чена. В столь тяжелых условиях рассчитывать на высокие результаты было бы опрометчиво. И даже главный тренер мужской сборной Олег Писаревский перед началом турнира в беседе с ТАСС высказался в похожем ключе. В итоге наилучший результат из всех российских штангистов показал Бочков, занявший пятое место в своей весовой категории (189 кг в рывке + 225 в толчке; 414 кг в сумме).

Впрочем, это не значит, что мировое первенство в Таиланде прошло для мужской российской команды без позитивных моментов. 17-летний Артур Бабаян стал лишь 27-м в весовой категории до 96 кг, однако в рывке спортсмен показал результат 161 кг, что стало новым мировым рекордом в данной дисциплине среди юношей.

Парад рекордов

Рекорды на чемпионате мира в Паттайе устанавливались с завидным постоянством. Причем не только на соревнованиях, но и до их непосредственного начала. Еще до старта турнира IWF объявила, что в нем примут участие более 730 спортсменов из 105 стран мира. Ранее количество участников мировых первенств было куда скромнее.

На четвертый день турнира пришла пора спортивных рекордов. Представительница Тайваня Куо Син Чжунь в весовой категории до 59 кг обновила мировые рекорды в толчке (140 кг) и в двоеборье (243), завоевав в Таиланде золотую медаль. Предыдущие рекорды также принадлежали Куо Син Чжунь.

День спустя китаянка Дэн Вэй не оставила шансов соперницам в борьбе за первое место в весе до 64 кг. Параллельно штангистка установила сразу три мировых рекорда - 116 кг в рывке, 145 - в толчке и 261 - по сумме двух упражнений. Примечательной особенностью является то, что до этого абсолютный мировой рекорд тоже был у Дэн Вэй. Китайская тяжелоатлетка не знает поражений с 2014 года, за это время она стала олимпийской чемпионкой 2016 года и пятикратной чемпионкой мира.

Своеобразный парад рекордов продолжила спортсменка из КНДР Лим Джон Сим, выступающая в весе до 76 кг. Финал в данной категории прошел 24 сентября, и в этот день она с запасом в пять килограммов обошла китаянку Чжан Ванли в борьбе за золото, параллельно обновив собственный мировой рекорд в рывке (124 кг). В заключительный день турнира армянин Симон Мартиросян завоевал вторую в карьере золотую медаль в весовой категории до 109 кг, также установив новый рекорд в рывке (199 кг). Мартиросян - абсолютный мировой рекордсмен, ему также принадлежат лучшие результаты в толчке (240) и по сумме двоеборья (435).

Каширина не смогла защитить титул

Основные надежды на чемпионате мира в Таиланде сборная России связывала с пятикратной чемпионкой мира 28-летней Кашириной. Ее победная серия на мировых первенствах длилась с 2013 по 2018 годы, за это время она завоевала четыре подряд золотые медали турнира. Даже несмотря на то, что конкурентки у Кашириной в весе свыше 87 кг были серьезные, ей удалось завоевать серебряную медаль. Эта награда так и осталась единственной для российской сборной на этом турнире.