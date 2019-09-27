Легкоатлетка Сидорова не ощущает жары во время выступления на чемпионате мира

Температура воздуха в Дохе днем достигает 38 градусов тепла, однако система кондиционирования внутри главной арены чемпионата мира позволяет обеспечивать комфортные условия.

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова не ощущает жары во время выступления на чемпионате мира в Дохе в секторе для прыжков с шестом. Об этом она рассказала журналистам в пятницу после выхода в финал соревнований.

Сидорова вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом

"Все нормально, главная проблема - это жара, - рассказала Сидорова. - Но внутри стадиона температура комфортная и в принципе даже лучше, чем я ожидала. В секторе мы уже отошли от жары, которая была на тренировочном поле, поэтому результаты хорошие".

"Никакого ветра от кондиционера я не чувствовала, выступать было комфортно: ни холодно, ни жарко", - отметила она.

Сидорова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении (2014, 2018), чемпионкой Европы (2014), двукратной чемпионкой Европы в помещении (2015, 2019) и победительницей командного чемпионата Европы (2015), четырехкратной чемпионкой России. На чемпионате России в июле Сидорова установила личный рекорд, показав результат 4,86 м.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.