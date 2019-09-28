Экклстоун: новое руководство "Формулы-1" не внесло особенных изменений в чемпионат

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Новое руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" еще не сделало ничего особенного с момента начала управления. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун.

В январе 2017 года американская корпорация Liberty Media завершила сделку по покупке "Формулы-1". Исполнительным директором был назначен Чейз Кэри, Экклстоун получил должность почетного президента. Экклстоун руководил "Формулой-1" с конца 1970-х годов.

"Никто особенных изменений не внес, если только небольшие, которые я мог бы и сам внести. Но есть и много вещей, которые я бы не стал делать, - сказал Экклстоун. - Но критиковать - это не очень хорошо. Новое руководство только пришло в "Формулу-1", для них многое в новинку".

"Они сразу попали под огромное давление - это как я бы сейчас стал руководителем больницы, - продолжил бывший глава "Формулы-1". - В этом плане я бы советовался с людьми, которые там работают уже давно. Новое руководство решило, что нужны перемены. В основном же, как я вижу, их перемены касаются работы соцсетей".

Экклстоун назвал "Формулу-1" бизнесом, связанным с развлечениями. "Она ["Формула-1"] становится слишком сложной технически, но большинству людей плевать на это, они не понимают в технике, но хотят видеть гонки, - отметил Экклстоун. - Хотят видеть, как пилоты соревнуются".

"Какую мощность может выдать двигатель и прочее - это не главное. Главное - кто быстрее. К сожалению или к счастью, машины играют важную роль, но даже если болиды будут абсолютно идентичными - кто-то будет финишировать первым, а кто-то - последним. И это именно то, что людям надо", - заключил Экклстоун.