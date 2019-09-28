Главный тренер "Монако" Жардим заявил, что футболист Головин лучше Фабрегаса

ТАСС, 28 сентября. Российский футболист французского "Монако" Александр Головин лучше обостряет игру, чем его партнер по команде испанец Сеск Фабрегас. Такое мнение высказал главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу французской лиги.

В матче против "Ниццы" (3:1) седьмого тура чемпионата Франции 23-летний россиянин отметился дублем и отдал голевую передачу. По итогам тура Головин вошел в состав символической сборной по версии издания L'Equipe.

"Головин постоянно прогрессирует. Сейчас он больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас. Он лучше обостряет игру", - сказал Жардим.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне он провел шесть встреч за клуб.

"Монако" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав шесть очков. В следующем туре команда встретится с "Брестом" в воскресенье на домашнем стадионе.