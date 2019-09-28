Легкоатлет Худяков отсутствие зрителей на ЧМ в Катаре объяснил жарой и дороговизной

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Полупустые трибуны на главном стадионе чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе можно объяснить жарой и ценами в Катаре. Такое мнение журналистам высказал российский метатель диска Алексей Худяков, который в субботу не смог преодолеть квалификацию на чемпионате мира в Дохе.

Чемпионат мира по легкой атлетике, стартовавший 27 сентября, впервые проходит на Ближнем Востоке. По причине высокой температуры воздуха и влажности главная арена турнира оборудована системой кондиционирования, а соревнования за ее пределами - марафон и спортивная ходьба - проходят в ночное время.

"Тут такая жара, не всем хочется выходить из дома с кондиционерами и смотреть на легкую атлетику, где кто-то метает и круги наворачивает. Думаю, что сейчас это не такой зрелищный вид, - сказал Худяков. - И болельщикам других стран, как, впрочем, и мне, лететь сюда достаточно дорого. Бессмысленно было ждать больших масштабов: кто сюда захочет прилетать за такие деньги смотреть на легкую атлетику?"

"Есть ли понимание, зачем это все? Нет, может, просто решили проверить, как можно соревноваться на первом стадионе с системой кондиционирования. Чувствуется, что на стадионе просторно и хорошо, вполне комфортно, а вот за его пределами… Даже не представляю, как девчонки вчера марафон бежали, тут до автобуса пока дойдешь, уже тяжело, они молодцы, можно у них поучиться", - отметил он.

Спортсмен прилетел на чемпионат мира за день до его старта. "Тренироваться было тяжело. Я приехал только позавчера, так что вчера просто размялся. А если приезжать заранее, то даже не знаю, как тренироваться - четыре-пять попыток и ты уже насквозь мокрый", - отметил он.

Катар в 2022 году примет чемпионат мира по футболу.