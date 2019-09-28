Семак: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота "Локомотива" в пользу "Зенита"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" Михаил Вилков должен был назначить 11-метровый удар в ворота железнодорожников. Такое мнение журналистам после матча высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" в субботу на выезде уступил "Локомотиву" со счетом 0:1. В начале встречи полузащитник гостей Магомед Оздоев упал в штрафной площади железнодорожников после контакта с одним из игроков соперника. Два гола были отменены при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) - на 40-й минуте после забитого мяча нападающего "Локомотива" Федора Смолова и в добавленное к матчу время после удара игрока "Зенита" Роберта Мака.

"Мы начали неплохо, контролировали игру до 20-й минуты, - сказал Семак. - Я считаю, что в начале матча было нарушение в штрафной на Оздоеве, не понимаю, почему судья не посмотрел VAR [систему видеоассистента рефери]. Но сегодня система работала нормально, все голы были отменены по справедливости. Мы сегодня беззубо играли в атаке, давали "Локомотиву" возможности играть на контратаках, что он умеет делать очень хорошо".

"На нас не будет давить факт потери лидерства. Сезон длинный и сложный, конкретный матч не решает ничего в борьбе за чемпионство в глобальном смысле. Все команды хорошо укомплектованы, так что нас ждет интересный сезон", - заключил Семак.

"Зенит" потерял единоличное лидерство в турнирной таблице и опустился на третье место, имея в активе 23 очка после 11 матчей. "Локомотив" идет вторым с таким же количеством набранных баллов, опережая клуб из Санкт-Петербурга по результату личной встречи. Первым идет "Ростов", набрав столько же очков и опережая железнодорожников по результату личной встречи.