Главный тренер ЦСКА Итудис считает, что "Енисей" заслужил победу в матче Единой лиги ВТБ

В субботу "Енисей" впервые в истории Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА со счетом 80:71 в домашнем матче.

"Поздравляю "Енисей" и моего друга [главного тренера "Енисея"] Дражена Анзуловича. Они сегодня были лучше и заслужили победу. У нас были свои хорошие моменты, но этот матч показал, что мы еще слишком мало времени вместе, чтобы называться командой в полном смысле этого слова. Этот матч стал для нас большим уроком, мы проанализируем нашу игру и будем становиться лучше", - сказал Итудис.

"Мы понимали, что наш соперник является лучшей командой Евролиги, но перед нами стояла задача выложиться на максимум и играть строго так, как мы отрабатывали на тренировках. Это победа клуба, победа для наших болельщиков, для тех, кто с нами", - заявил Анзулович.

Следующий матч ЦСКА проведет с пермской "Пармой" дома 30 сентября, "Енисей" 6 октября примет на своей площадке подмосковные "Химки".