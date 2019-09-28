Мещеряков: "Локомотив" обыграл бы "Зенит" и без помощи VAR

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" обыграл бы "Зенит" в матче 11-го тура чемпионата России вне зависимости от того, работала бы на встрече система видеоассистента рефери или нет. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров московского клуба, заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" в субботу на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 1:0. В каждом из таймов с помощью VAR было отменено по голу: в первом - в ворота "Зенита", во втором - в ворота "Локомотива".

"Это был прекрасный спектакль, играли две достойные друг друга команды, выступающие в Лиге чемпионов, - сказал Мещеряков. - На мой взгляд, зрителям игра должна понравиться. Особенно по своей драматургии. Не хочу комментировать VAR, даже без него счет сегодня был бы 2:1".

"На мой взгляд, решающими стали настрой и самоотдача нашей команды. Пусть аналитики говорят, кто кого из тренеров переиграл, счет на табло", - добавил Мещеряков.

После 11 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Зенит", в активе которого также 23 очка, располагается на третьей строчке.