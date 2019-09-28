Иванович: мелкие ошибки испортили игру "Зенита" с "Локомотивом"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Незначительные ошибки и проблемы в организации игры послужили причиной поражения петербургского "Зенита" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Таким мнением с журналистами поделился капитан и защитник "Зенита" Бранислав Иванович.

В субботу "Зенит" на выезде уступил "Локомотиву" со счетом 0:1 в матче 11-го тура чемпионата России.

"Честно, сегодня был очень тяжелый матч, - сказал Иванович. - Мы начали хорошо, но мелкие ошибки испортили нам игру. Потеряли схему, организацию игры, а так делать нельзя, это большой урок для нас. Всем тяжело, мы одна команда - вместе выигрываем, вместе проигрываем, но играем дальше".

"У нас сейчас нет возможности быстро готовиться к играм. Чемпионат долгий, никогда не будет так, как хочешь. Надо готовиться к следующим играм, которые будут еще тяжелее. Судейство комментировать не буду, мы за хороший футбол, за то, чтобы болельщики получали удовольствие", - заключил Иванович.

"Зенит" после 11 туров занимает третье место, имея в активе 23 очка. 2 октября клуб из Санкт-Петербургу проведет домашнюю встречу против португальской "Бенфики" на групповом этапе Лиги чемпионов.