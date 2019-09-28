Смолов считает, что арбитр принял неверное решение, отменив его гол в ворота "Зенита"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов подверг сомнению решение главного арбитра Михаила Вилкова отменить его гол в конце первого тайма в матче против петербургского "Зенита". Об этом Смолов рассказал журналистам после встречи.

"Локомотив" на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 1:0 в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 37-й минуте полузащитник железнодорожников Жоау Мариу перехватил мяч у Себастьяна Дриусси, сделал передачу в штрафную площадь, откуда Смолов головой отправил мяч в сетку. Однако Вилков воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR) и отменил гол нападающего, зафиксировав нарушение правил со стороны Мариу при отборе мяча.

"Главное, что мы победили в принципиальном матче против такого сильного соперника, - сказал Смолов. - Побеждать всегда приятно, догнали "Зенит" в таблице. Что касается моего отмененного гола, то я считаю, что арбитр ошибся, он же сначала не свистнул. Вот отмененный гол "Зенита" (в добавленное время Вилков не засчитал гол полузащитника Роберта Мака - прим. ТАСС) - это более справедливое решение".

"Локомотив" 1 октября на своем поле сыграет против испанского "Атлетико" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Мы понимаем, что у нас только три дня на подготовку к "Атлетико", у нас сейчас тяжелый график. Мои немного резкие слова в перерыве не были направлены на то, чтобы обидеть кого-то, это было сказано на эмоциях", - отметил нападающий "Локомотива". В перерыве матча Смолов в эфире телеканала "Матч Премьер" негативно высказался о календаре сезона-2019/20.

На матче присутствовал нападающий "Зенита" Александр Кокорин. "Успел пересечься с Кокориным, отрадно, что он улыбается, сохранил позитивный настрой, желаю ему только скорейшего возвращения. Не удивлен, что к нему, как и к Павлу Мамаеву [который в субботу подписал контракт с "Ростовом"], есть интерес со стороны других команд. Я рад, что клубы объективно отнеслись к их ситуации", - заключил Смолов.

Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 11 матчей. "Зенит" идет третьим, имея в активе столько же очков.