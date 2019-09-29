Президент ФК "Урал": безобразная игра полузащитников стала причиной поражения от ЦСКА

В воскресенье "Урал" на своем поле крупно уступил ЦСКА со счетом 0:3.

"Может, мы не заслужили сегодня три пропущенных мяча, но на ничью точно не наиграли, - сказал Иванов. - Безобразно сегодня сыграли наши полузащитники, которые не помогали защитникам. Когда у нас кто-то из обороны выпадает, нам очень тяжело играть против молодых футболистов ЦСКА, которые постоянно открываются, забегают. Некоторые игроки полузащиты сегодня немного расслабились, решили, что не нужно обороняться, но думаю, что главный тренер [Дмитрий Парфенов] разберется, в следующей игре все будет по-другому".

"Сегодня здорово сыграл наш вратарь Олег Баклов, вытащил пенальти. Олег очень долго ждал своего часа, нам нравится его игра. Но мы ни в коем случае не списываем со счетов Годзюра, потому что Ярослав наш основной вратарь, мы верим, что он еще не сказал последнего слова в нашей команде. У нас два равных вратаря, мы очень этому рады", - заключил президент "Урала".

Екатеринбургский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков после 11 матчей. В следующем туре 6 октября "Урал" проведет домашнюю встречу против петербургского "Зенита".