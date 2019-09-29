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Футбол в России

Капитан ФК "Спартак" Джикия отметил, что ему было комфортно работать с Кононовым

Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака" после поражения от "Оренбурга"
Георгий Джикия Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Георгий Джикия
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия отметил, что ему было комфортно работать под руководством подавшего в отставку с поста главного тренера Олега Кононова. Об этом Джикия рассказал журналистам.

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В воскресенье "Спартак" на своем поле уступил "Оренбургу" со счетом 1:2. Поле игры руководство "Спартака" приняло отставку Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера.

"Мне было приятно работать с Кононовым. Всегда есть общение, тем более после поражений, понятно, что сразу после игры на эмоциях особо без выводов, но общаемся, тяжелая ситуация. Конечно, я хотел внести коррективы и подсказывал, как всегда это делаю, но бывает, что иногда не получается. Каждый старается, бьется, но что-то не получается, будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего", - отметил Джикия.

"Спартак" потерпел четыре поражения подряд в чемпионате России и не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в раунде плей-офф квалификации португальской "Браге". Красно-белые набрали 14 очков в 11 матчах и располагаются на девятой строчке турнирной таблицы премьер-лиги. Следующую встречу "Спартак" проведет на выезде с "Краснодаром" 6 октября.

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