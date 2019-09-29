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ЧМ по легкой атлетике

Шляхтин назвал соревнования по прыжкам с шестом на ЧМ в Дохе битвой характеров и стойкости

Победительницей турнира стала россиянка Анжелика Сидорова
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает турнир по прыжкам с шестом на чемпионате мира в Дохе битвой характеров и стойкости. Об этом он рассказал ТАСС.

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В воскресенье чемпионкой мира в прыжках с шестом стала россиянка Анжелика Сидорова, показавшая результат 4,95 метра. Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

"Потрясающий финал, битва характеров и стойкости, неимоверный по красоте, - сказал Шляхтин. - Смотрел, с первых прыжков было не отвести внимания от этого финала. Огромное уважение Анжелике и их уникальному тренерскому тандему со Светланой Абрамовой. Поздравляю нашу сборную и всех ребят с этой победой".

Для Сидоровой эта медаль стала первой на летних чемпионатах мира. Также она стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на текущем мировом первенстве.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Теги
Шляхтин, Дмитрий АнатольевичЧМ по легкой атлетике
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