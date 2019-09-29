Шляхтин назвал соревнования по прыжкам с шестом на ЧМ в Дохе битвой характеров и стойкости

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает турнир по прыжкам с шестом на чемпионате мира в Дохе битвой характеров и стойкости. Об этом он рассказал ТАСС.

Сидорова победила в прыжках с шестом и завоевала первую медаль россиян на ЧМ

В воскресенье чемпионкой мира в прыжках с шестом стала россиянка Анжелика Сидорова, показавшая результат 4,95 метра. Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

"Потрясающий финал, битва характеров и стойкости, неимоверный по красоте, - сказал Шляхтин. - Смотрел, с первых прыжков было не отвести внимания от этого финала. Огромное уважение Анжелике и их уникальному тренерскому тандему со Светланой Абрамовой. Поздравляю нашу сборную и всех ребят с этой победой".

Для Сидоровой эта медаль стала первой на летних чемпионатах мира. Также она стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на текущем мировом первенстве.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.