Сидорова по случаю победы на ЧМ по легкой атлетике съест упаковку взбитых сливок

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анжелика Сидорова, одержавшая победу на чемпионате мира в Дохе в прыжках с шестом, по приезде домой намерена отпраздновать завоевание золотой медали взбитыми сливками. Об этом она рассказала журналистам по окончании соревнований.

Сидорова, выступавшая в нейтральном статусе, победила с личным рекордом - 4,95 метра. Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третьей стала олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

"У меня дома стоит баллон взбитых сливок. Я их купила до отъезда и загадала, что, когда приеду, целиком съем их, - сказала Сидорова. - Я очень сильно устала, но при этом очень счастлива, счастлива от того, что мне удалось наконец-то показать то, что я могу, на самом главном старте сезона".

"Перед последним прыжком я думала, что у меня сейчас шанс, который надо использовать. Если нет, то предстояла бы перепрыжка, а сил немного, поэтому надо было брать высоту именно тогда", - добавила она.

Для Сидоровой эта медаль стала первой на летних чемпионатах мира. Также она стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на текущем мировом первенстве.