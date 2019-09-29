Тренер Сидоровой призвала не сравнивать ее ученицу с Исинбаевой

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Новую чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову не стоит сравнивать с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Такое мнение журналистам высказала тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Сидорова в воскресенье победила на чемпионате мира с личным рекордом - 4,95 метра. Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третьей стала олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

"Не надо, пожалуйста, делать параллелей по той простой причине, что Елена - это Елена, Анжелика - это Анжелика. Они совершенно разные, шли совершенно разными путями. Я просто рада, что мы вернули себе золото в этой дисциплине", - сказала Абрамова.

"Не придаю значения тому, что это золото стало первым для россиян на этом чемпионате мира. Если бы мы выступали полной командой, могли бы взять больше медалей. А так, просто чистая случайность: по расписанию так получилось, что наш финал стоял первым. Думаю, Маша [Ласицкене] не ударит в грязь лицом и поддержит наше начинание".

Для Сидоровой эта медаль стала первой на летних чемпионатах мира. Также она стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на текущем мировом первенстве.

Россияне выступают в Дохе в нейтральном статусе по причине дисквалификации национальной федерации, которая длится с ноября 2015 года.

Сидорова готова взять пять метров

Абрамова считает, что ее подопечная уже сейчас способна покорить высоту 5 м. Рекорд мира принадлежит Исинбаевой - 5,06 м.

"Она умеет прыгать, она была готова прыгать эту высоту и сделала то, что должна была сделать именно тогда, когда нужно. Она готова прыгать пять метров, - сказала Абрамова. - При этом на тренировках мы никогда не пробовали взять эту высоту, рекорды устанавливаются здесь, в секторе".

"Почему я была уверена в ней? Потому что я уже 18 лет ее тренер, я ее чувствую и знаю, на что она способна", - добавила специалист.

Абрамова отметила, что после победы Сидоровой эмоционально было тяжело попробовать взять пять метров. "Эмоции - дело непростое. С самой начальной высоты пошла борьба, и было тяжело постоянно оставаться в напряжении. После эмоционального выплеска уже было сложно настроиться", - сказала она.