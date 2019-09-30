Семин: "Локомотив" подходит к матчу Лиги чемпионов против "Атлетико" в хорошем настроении

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет во вторник в Москве, начало - 22:00 мск. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов железнодорожники в гостях обыграли немецкий "Байер" со счетом 2:1. В субботу в рамках 11-го тура чемпионата России "Локомотив" победил петербургский "Зенит" со счетом 1:0.

"У "Атлетико" в каждой линии можно выделять не по одному, а по несколько игроков. Самое главное их качество - команда, которая знает свои задачи и выполняет все, что говорит тренер, они сильны не одним игроком, а все вместе", - отметил Семин.

"Самое главное сейчас - это восстановление, чтобы игроки были на сто процентов готовы к матчу. У нас очень хорошее настроение, мы провели два великолепных матча против "Байера" и "Зенита". Ошибки, которые мы допускали полтора года назад ("Атлетико" дважды обыграл "Локомотив" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (3:0, 5:1) - прим. ТАСС), мы должны обязательно учесть. Мы должны быть сконцентрированы и не должны допускать ошибок, которые допускали ранее, а там жизнь покажет", - отметил специалист.

В субботу "Атлетико" в матче чемпионата Испании сыграл вничью с мадридским "Реалом" - 0:0. "Дерби было очень сложное, тяжелое, такой же, как и наш матч с "Зенитом". Мы в равных условиях. Есть хорошая информация, которую мы разберем с игроками сегодня вечером", - добавил Семин.

В параллельном матче группы D итальянский "Ювентус" дома примет "Байер".